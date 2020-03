Emergenza Coronavirus Inghilterra, muore un giovane italiano

Emergenza Coronavirus Inghilterra Luca 19 anni | Il Coronavirus ha colpito tutto il mondo, in Italia continuano i tanti decessi ogni giorno. Non solo in Italia muoiono i nostri connazionali. Clamoroso quanto si sia registrato nelle ultime ore con la morte di un giovane italiano in Inghilterra. Luca, un giovane ragazzo trasferitosi da non molto nel Regno Unito per stare vicino la madre ha perso la vita. Il tutto era iniziato con una semplice influenza, ma la situazione è improvvisamente peggiorata giorno dopo giorno.

Coronavirus, clamoroso in Inghilterra: muore Luca, aveva 19 anni

Luca Di Nicola, ragazzo di 19 anni di Nereto nella provincia di Teramo, era andato in Inghilterra per vivere con la madre e fare da aiuto cuoco a Londra. Dopo qualche giorno con una semplice influenza, la situazione si è aggravata e i medici hanno sospettato che la sua crisi polmonare fosse dovuta da un possibile contagio al Coronavirus. Purtroppo alla fine a vincere è stato il maledetto Covid-19, Luca, così giovane, non ce l’ha fatta nemmeno dopo essere stato trasferito in rianimazione.

La triste notizia è stata appresa tramite il vicesindaco del paese di origine, Maria Angela Leli: “La madre ha chiamato l’ambulanza dopo che Luca è svenuto, hanno sospettato si trattasse di un contagio da Covid-19. Dopo essere stato intubato e trasferito in rianimazione purtroppo è deceduto, i suoi polmoni hanno collassato. Ci siamo messi a disposizione della famiglia per tutto quello che potrà servire”.