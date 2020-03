Coronavirus, parla Dybala | Il COVID-19 ha colpito anche tanti calciatori che nelle settimane stanno cercando di combattere contro il virus nel miglior modo possibile. Tra questi c’è anche Paulo Dybala che è uno dei tre calciatori della Juventus contagiati insieme a Daniele Rugani e Blaise Matuidi.

Coronavirus, Dybala parla della malattia

L’attaccante argentino è in quarantena con la fidanzata, Oriana Sabatini, anch’ella contagiata dal Coronavirus. Da casa Dybala, il numero 10 della Juventus si è collegato con la trasmissione “A Casa con la Juve” in cui ha parlato di come sta affrontando il virus e della sua esperienza in bianconero.

“Dopo alcuni sintomi di un paio di giorni fa ora sto meglio. Sto cercando di provare ad allenarmi, quando provavo in questi giorni sentivo che dopo cinque minuti non riuscivo a fare niente, mi affaticavo velocemente e mi facevano male i muscoli. Ora sto meglio e anche Oriana sta bene”.

Juventus? “Ero a casa mia a Palermo con mia madre e col mio procuratore. Si parlava tanto di me e c’erano diverse squadre che mi stavano cercando. Però io aspettavo la chiamata giusta. Dopo pranzo un giorno mi chiamò il mio procuratore per dirmi che ci avrebbe chiamato Paratici. Fabio mi disse che volevano fare tutto il possibile per prendermi. A fine chiamata ho abbracciato mia mamma e ho deciso che volevo andare alla Juve e in nessun altro posto“.

Notizie Juve, Dybala sulla collezione di maglie

“E’ una passione che ho sin da piccolo. Ne ho tantissime e molte hanno anche nomi particolarmente strani. Le più importanti sono tre: quella di Buffon dei 120 anni della Juventus. C’è anche la sua firma e non so quante persone nel mondo avranno questa maglia in futuro. E’ stato un onore sapere che voleva scambiarla con me. Poi ho quelle di Messi e Ronaldo. Avere la fortuna di giocare con entrambi è qualcosa di straordinario”.