Emergenza Coronavirus Italia, furto in un Ospedale di Napoli

Emergenza Coronavirus Campania | E’ lotta tra Italia e il Covid 19. Intanto, mentre tutto il paese è colpito e aumenta sempre di più il numero in Italia di decessi, a Napoli si registra un episodio spiacevole e disgustoso in un momento così delicato. Ieri l’accordo chiuso dlala Regione Campania con i privati convenzionati per tremila posti letto. Al Loreto Mare, uno dei tanti ospedali che saranno a disposizione, ci saranno anche pazienti in terapia intensiva per accogliere pazienti affetti da nuovo coronavirus. Intanto, nella notte, la spiacevole notizia. Furto all’Ospedale Loreto Mare di Napoli. Sono infatti scopare mascherine chirurgiche, tute, camici e anche diversi oggetti personali.

Coronavirus Campania, choc al Loreto Mare di Napoli: rubati mascherine, camici e tute

Il tutto è accaduto al pianto terra dell’Ospedale che è stato attrezzato per ospitare i pazienti ammalati di Covid. Tutto il materiale è scomparso addirittura dagli spogliatoi e armadietti degli infermieri del Loreto Mare. A denunciare l’accaduto sono stati gli infermieri che, al cambio turno, si sono accorti degli armadietti ormai scassinati. La Polizia è già a lavoro e indaga per trovare i colpevoli. L’Ospedale attualmente accoglie 10 pazienti Covid in buone condizioni di salute.