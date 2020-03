Coronavirus, Boris Johnson positivo | L’Inghilterra aveva inizialmente sottovalutato l’emergenza derivante dal Coronavirus, oggi non può più farlo. Dopo la positività del Principe Carlo, oggi anche il Primo Ministro Inglese ha contratto il COVID-19.

Pochi minuti fa lo stesso Primo Ministro Inglese ha confermato di essere risultato positivo al Coronavirus dopo aver effettuato il test. Con un videomessaggio sui social, Boris Johnson, ha informato tutto Regno Unito della positività e ha chiesto al popoli britannico di restare a casa per sconfiggere il Coronavirus.

“Nelle ultime 24 ore ho sviluppato sintomi lievi e risultati positivi per il coronavirus. Ora mi sto autoisolando, ma continuerò a guidare la risposta del governo tramite videoconferenza mentre combattiamo questo virus. Insieme lo batteremo”.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.

I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.

Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 27, 2020