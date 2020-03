Calciomercato Napoli, si lavora al rinnovo di Hysaj

Calciomercato Napoli, Hysaj verso il rinnovo | Il futuro di Elseid Hysaj sembra sempre più lontano dal Napoli. Dopo cinque stagioni in azzurro e tanti alti e bassi con Sarri, Ancelotti e Gattuso, il terzino albanese e il Napoli potrebbero decidersi di separarsi. Ma non a cifre basse.

Le strade di Elseid Hysaj e il Napoli si separeranno comunque andrà a finire la stagione “in corso”. Il contratto del terzino albanese con il club di De Laurentiis scadrà nel giugno 2021 e in estate gli azzurri potrebbero essere costretti a cederlo per cifre relativamente basse. Il Napoli, però, ha in mente un’altra soluzione. Portare il difensore al rinnovo del contratto e poi avviare trattative per la cessione. Lo stesso procuratore del terzino ex Empoli aveva dichiarato la possibilità di tale ipotesi che non scontenterebbe nessuna delle parti.

Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, sarebbe proprio questa la soluzione che stanno studiando Hysaj e il Napoli. Il terzino ha intenzione di cambiare aria e provare una nuova esperienza, lo ha fatto sapere tramite il suo procuratore. Gli ultimi anni in azzurro sono stati formati da tante panchine e messe in discussione che solo con Gennaro Gattuso hanno trovato una svolta. Non basterà, però, a trattenere il classe ’94 ancora al San Paolo.