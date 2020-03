Calciomercato Napoli, Milik futuro incerto: arriva la decisione del polacco

Calciomercato Napoli: Milik, deciso il suo futuro

Calcio Mercato Napoli Milik | Mercato davvero infuocato in Serie A, con la maggior parte delle squadre che in queste ultime settimane sta cercando in tutti i modi di rinforzarsi in vista della prossima stagione. Tante trattative preliminari e tantissime avance da parte del Napoli, che si sta muovendo parecchio anche per quanto riguarda le eventuali cessioni. Nella lista dei possibili partenti ci sono diversi elementi, e tra questi anche Milik, il quale si è reso protagonista di un’annata in chiaroscuro.

Il tanto talento contrapposto dai numerosi problemi fisici, hanno reso il centravanti un oggetto misterioso nell’ambiente azzurro, oltre che un profilo in dubbio sulla permanenza. Intanto proprio sul giocatore arriva una novità molto importante, più precisamente da RaiSport: pare infatti che Milik abbia comunicato alla società di voler partire al termine della stagione. Una decisione quasi inaspettata, e che per ora non trova ancora tutte le conferme.

News Napoli: addio Milik, c’è il Milan

Il futuro di Milik sembra ormai segnato, con un Napoli che non può più aspettare, e lo stesso giocatore che starebbe pressando per un lasciapassare in estate. Insomma una situazione da valutare ancora, ma che vede qualche pretendente già alla finestra. Su tutte il Milan, ecco quanto abbiamo raccolto a proposito.