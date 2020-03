Calciomercato Napoli: Koulibaly tra Man Utd e Manc City

Ultime notizie calcio Napoli Koulibaly Manchester United Manchester City | Sono sempre di più i tifosi azzurri che sperano nella permanenza di Koulibaly al Napoli anche per i prossimi anni. Il calciatore non sembra dare segnali per una cessione obbligatoria, anzi. Kalidou Koulibaly, arrivato al Napoli nel 2014, ha sempre ammesso di avere un valore speciale con questa maglia, i tifosi e la città. Tante le offerte del club azzurro rifiutate negli ultimi anni, ma il difensore non ha mai fatto pressioni a De Laurentiis per una cessione. L’ultima, quella rifiutata dal presidente è stata quella di 100 milioni di euro dal Manchester United. Ora i Red Devils sono pronti a tornare sulle tracce del calciatore. Senza Champions League il prossimo anno, è quasi inevitabile la partenza del calciatore, che è anche quello con l’ingaggio più in alto in rosa (6 milioni a stagione). Il Napoli è pronto a venderlo ma non per meno di 70-80 mln.

Calcio mercato Napoli: Koch per sostituire Koulibaly

Il club si sta preparando da diverso tempo alla cessione del calciatore. Manolas diventa sempre più leader della difesa e con Maksimovic (pronto al rinnovo) ha mostrato negli ultimi mesi un grande feeling. In più, il Napoli ha già chiuso per Rrahmani dell’Hellas Verona e spinge per Kumbulla, Koch e altri giovani difensori centrali da acquistare. Difficile quindi pensare ad una sua permanenza. Infatti, l’edizione odierna di Repubblica, spiega che Kalidou Koulibaly sarà ceduto in estate e quasi sicuramente non resterà. Su di lui c’è un Derby di mercato tra le due squadre di Manchester. Il City aspetta di capire se sarà confermata l’esclusione dalle coppe europee per i prossimi anni, intanto il Manchester United è disposto a portare in casa Napoli 85 milioni di euro.