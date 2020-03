Calciomercato Milan, Spalletti torna di moda: Rangnick più lontano

Calciomercato Milan: Spalletti per la panchina

Calcio Mercato Milan Spalletti | La stagione di Serie A, così come gli altri campionati, è attualmente ferma. Nonostante questo però, è ancora possibile tirare le somme di quella che è stata una prima parte di annata come sempre in chiaroscuro per quanto riguarda il Milan. I rossoneri non hanno iniziato per nulla bene, l’arrivo di Pioli e l’innesto di Ibrahimovic a gennaio aveva poi fatto rifiatare tutti, fino a tornare ai soliti vecchi dubbi di qualche mese fa.

Chiaro di come il Diavolo abbia bisogno di uno scossone importante se vuole invertire la tendenza di questi ultimi anni, ed è altrettanto chiaro ormai di come i piani della dirigenza vadano oltre il nome di Stefano Pioli. In estate, in realtà anche prima, arriverà un sostituto, e il nome più caldo del momento era certamente Rangnick, attuale responsabile del settore Red Bull. Sky annuncia la lontananza delle due parti, ed ecco che ritorna di moda Spalletti, altro possibile candidato concreto per il Milan.

Spalletti: un nuovo comandate per il Milan

Spalletti, dopo un anno sabbatico, è pronto a tornare ad allenare, e l’ipotesi Milan non può che far piacere. L’ex tecnico dell’Inter vorrebbe una piccola rivincita in Italia, e adesso i rossoneri potrebbero aver bisogno realmente di lui. In estate si infiammerà tutto, ma occhio anche alla concorrenza della Fiorentina.