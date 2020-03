Calciomercato Milan: due giovani per Rangnick

Calciomercato Milan: due giovani su cui punteranno i rossoneri

Ultime Milan: i rossoneri prono pronti a puntare sui giovani per il prossimo anno. Il settore giovanile avrà un ruolo rilevante nelle scelte del club rossonero.

Anche per questo, come riportato da Tuttosport, Gordon Singer ha scelto Ralf Rangnick come uomo al quale affidare l’ennesimo progetto milanista, ma il manager tedesco sta valutando quale ruolo ricoprire. Se la stagione finirà in estate, allora assumerà la carica di direttore tecnico e responsabile del mercato con Pioli pronto a restare in panchina.

Il Milan, negli anni addietro, ha fatto una buonissima semina all’interno del suo settore giovanile. In particolare sono due gli elementi che potrebbero fare al caso dei rossoneri: Alessandro Plizzari e Tommaso Pobega, attualmente in prestito a Livorno e Pordenone.

Ultime Milan: ecco i due giovani da cui ripartire

Pobega sta vivendo una stagione da protagonista in Friuli Venezia-Giulia dove si è imposto da subito. Fino ad oggi, il suo ruolino di marcia parla di 22 presenze ufficiali e 5 gol, dei quali quattro in campionato. Per questo oggi si sprecano i paragoni con Castrovilli della Fiorentina che dopo l’esperienza alla Cremonese si è imposto anche in Serie A.

Alessandro Plizzari ha già cercato di imporsi al di fuori del Milan, e quest’anno ha messo insieme 15 presenze con il Livorno in Serie B, soffiando il posto al titolare Lukas Zima. La formazione amaranto, però, non lo ha aiutato molto a tenere inviolata la sua porta ed ha subito 29 reti.