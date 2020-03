Calciomercato Milan: Paredes arriva, scambio con Paquetà

Ultime Milan, il mercato degli scambi potrebbe portare Paredes in Italia. Come riportato da Tuttosport, la mancanza di liquidità dopo che il virus ha fatto danni sull’economia del pallone, potrebbe portare Milan e PSG a riflettere su un clamoroso scambio.

A Parigi un brasiliano, a Milano un argentino. La rivoluzione imposta da Elliott ha come centro la nuova figura dell’allenatore-direttore tecnico come Ralf Rangnick. Il tedesco è stato rassicurato sul budget in una conference call tenutasi nel week-end.

Tuttavia difficilmente Rangnick potrà insediarsi come allenatore se la stagione verrà dilatata fino all’estate. In questo caso si apre la strada a un altro scenario: il tedesco può assumere il ruolo di dt con Stefano Pioli in panchina.

In attesa di conoscere la decisione dei rossoneri, in un mercato fatto di scambi e “permute”, è facile ipotizzare la cessione di Paquetà da parte dei rossoneri.

Ultime Milan: Paredes gradito

Voluto fortemente da Leonardo, dopo alcuni mesi positivi con Gattuso, il brasiliano si è spento ma il suo valore non è calato. La sua giovane età, e le tante richieste in giro per l’Europa fanno si che il centrocampista abbia mercato. Ovviamente, in prima linea, c’è sempre l’ex dirigente rossonero che potrebbe portarlo al PSG. Come? Inserendo nell’affare il cartellino di Leandro Paredes molto gradito ai rossoneri.