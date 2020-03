Calciomercato Lazio: anche Pedro e Marco Alonso nel mirino

Ultime Lazio: spuntano Pedro e Marco Alonso. Come riportato dal DailyMail i biancocelesti avrebbero messo nel mirino altri due calciatori del Chelsea.

Non solo Giroud, anche l’esterno destro in scadenza con i Blues Pedro e il terzino sinistro ex Fiorentina Marco Alonso.

Lo scorso gennaio la Lazio ha tentato fino all’ultimo di portare in Italia Olivier Giroud. Il ds Tare è ancora interessato alla punta francese campiona del mondo per il mercato estivo. In estate, infatti, l’attaccante si libererà a parametro zero dal Chelsea ma su di lui ci sono diversi club tra i quali anche l’Inter.

Ultime Lazio: altri due colpi dal Chalsea

Finalmente il club inglese avrà il mercato sbloccato in estate e potrà operare. Per questa la squadra di Lampard prepara una profonda rivoluzione.

Di sicuro sbarcheranno al Londra un nuovo terzino sinistro ed un esterno alto. Forse anche per questo Pedro Rodriguez si libererà a parametro zero dal Chelsea a fine stagione, e la Lazio potrebbe tornare sull’ex Barcellona dopo aver provato a portarlo in Italia già nel 2018.

Ma non solo, il club bianconceleste pensa anche a Marcos Alonso. L’ex Fiorentina infatti è in rottura con i Blues e i capitolini potrebbero approfittarne per trovare un’alternativa a Senad Lulic in vista della Champions League.