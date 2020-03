Calciomercato Juventus, Pogba più vicino: niente Real, Perez boccia tutto

Calciomercato Juventus: Pogba, bianconeri ora in pole

Calcio Mercato Juventus Pogba | La Juventus continua il suo mercato, e lo fa in grande, pensando a tanti grandi nomi su cui piombare in estate. Questa stagione terminerà in un modo o in un altro, ma la dirigenza bianconera è lungimirante, e sa di dover programmare tante cose per il futuro. Ci sarà una mini-rivoluzione, e probabilmente partirà dal centrocampo, dove più di qualche giocatore potrebbe dire addio. Il nome più caldo è senza dubbio Paul Pogba, vecchio pallino e vero sogno di tifosi e dirigenza.

Il centrocampista francese è stato accostato più volte sia a gennaio che negli scorsi mesi, e adesso lo scenario sembrerebbe essere cambiato, ed in meglio. Adesso il Polpo può davvero tornare, e dalla Spagna arriva più di qualche indizio in proposito. Pare infatti che l’altra vera pretendente a Pogba, ovvero il Real Madrid, si stia lentamente togliendo dalla corsa. Il motivo? La volontà del patron Florentino Perez, che avrebbe ben altre idee per la testa.

Pogba-Juventus: ora è possibile

Il Real Madrid sembra non più interessato a Pogba, ed adesso si che la Juventus potrebbe approfittarne definitivamente. Si studia il modo per convincere il Manchester United, ultimo vero ostacolo per l’operazione.