Calciomercato Juventus, Matuidi può partire: rinnovo lontano, PSG in agguato

Calciomercato Juventus: Matuidi, rinnovo incerto e avance di mercato

Calcio Mercato Juventus Matuidi | Il mercato di Serie A è in continuo fermento, e le big del nostro campionato continuano a portare avanti diverse operazioni, sia in entrata che in uscita. In particolare la Juventus, che ad oggi è senza dubbio il club più attivo anche per quanto riguarda le eventuali cessioni. Nella rosa bianconera ci sono tantissimi elementi di valore, ma non è detto che in estate non possano esserci delle sorprese. Occhio soprattutto alla situazione legata a Matuidi, uno dei centrocampisti più utilizzati da Sarri, ma che allo stesso tempo rischia di partire e lasciare Torino.

Il rinnovo sembra essere lontanissimo, e intanto dalle retrovie spuntano nuove avance. A gennaio si era vociferato parecchio del PSG, pronto a riprendersi il francese e disposto a lasciare libero un posto da titolare. Ebbene il ritorno a Parigi non è affatto da escludere, così come riportato da cm.it.

Juventus-Matuidi: possibile rottura

Matuidi, sebbene sia uno dei centrocampisti più importanti nella rosa bianconera, rischia davvero di partire in estate. Il rinnovo sembrava dovesse arrivare a breve qualche settimana fa, ma a quanto pare lo scenario è cambiato. Ora l’esito della trattativa è difficile da pronosticare, la sensazione è che per ora sia tutto rimandato.