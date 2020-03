Calciomercato Juve: Pogba può arrivare per Pjanic o Dybala

Calciomercato Juve: Pogba può arrivare con uno scambio

Ultime Juventus, Pogba può arrivare a Torino ma serve l’inserimento nell’affare di uno tra Paulo Dybala e Miralem Pjanic. Come riportato da Tuttosport, i bianconeri sono pronti all’affondo ma serve convincere uno dei due campioni a volare a Manchester.

Ad oggi i bianconeri cercano innanzitutto un nuovo numero 9 che si integri alla perfezione con Ronaldo garantendo buon presidio nell’area di rigore, oltre a questo servirebbe anche un centrocampista alla Pogba, o proprio il francese.

Sarri ha chiesto elementi in grado di alzare ulteriormente il tasso qualitativo della rosa abbattendo, invece, l’età.

Con l’esplosione del virus, inevitabilmente i prezzi caleranno visto che molti club hanno necessità di vendere per rimanere a galla e far quadrare i conti.

La Juventus stessa potrebbe sacrificare due gioielli: Miralem Pjanic e/o Paulo Dybala potrebbero diventare pedine perfette per raggiungere Paul Pogba o Mauro Icardi.

Mercato Juve: Dybala, c’è anche il City?

Anche se la Joya, protagonista di una buona stagione ma sempre alle prese con i problemi di convivenza con Ronaldo, potrebbe tornare utile per mettere le mani su Gabriel Jesus del Manchester City.

La squadra inglese ha buoni rapporti con la Juventus, come dimostra lo scambio Cancelo-Danilo effettuato in estate. In uscita anche latri due calciatori importanti come Rugani e Bernardeschi.