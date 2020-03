Calciomercato Inter: riscatto Moses, chiesto uno sconto

Tweet on Twitter

Calciomercato Inter: per Moses chiesto uno sconto

Ultime Inter: per Moses i nerazzurri pronti a chiedere uno sconto sul prezzo. Come riportato da Tuttosport, mentre la situazione di Alexis Sanchez è più complicata da risolvere, Victor Moses ha buoni motivi per sperare di essere riscattato.

Il nigeriano è un fedelissimo dell’ex ct che, grazie a lui, al Chelsea riuscì a primeggiare in Premier. È stato Conte a consigliare e caldeggiare il suo acquisto a gennaio prendendo contatti con lo stesso calciatore.

Tuttavia Beppe Marotta ha intenzione di chiedere un sostanzioso sconto al Chelsea per il riscatto del giocatore, fissato per 12 milioni. La situazione internazionale ha mutato profondamente il mercato e tra i club i rapporti sono molto sereni dopo gennaio.

Ultime Inter: i motivi per il sì

Le possibilità che lo sconto possa arrivare sono importanti. Moses non rientri lontanamente nei progetti del Chelsea (che a gennaio ha fatto da “passacarte” nell’operazione che ha coinvolto pure il Fenerbahçe, dove il nigeriano era stato posteggiato, sempre in prestito). Il contratto del terzio scadrà nel giugno del 2021 e quindi l’estate sarà l’ultima occasione per monetizzare da una sua cessione.

Il Chelsea vendendolo risparmierebbe i 5 milioni di ingaggio che però non sono i 12 che prende Sanchez dallo United, il che fa pensare che – alla fine – pure Moses verrà incontro all’Inter per restare a Milano.