Calciomercato Inter: Godin al Tottenham, Vertonghen a Milano

Ultime Inter: Godin può partire in estate. Josè Mourinho vuole il centrale. Come riportato da Tuttosport, l’Inter prepara la rivoluzione estiva in difesa.

Il centrale uruguaiano, elemento di sicuro di valore, non si è adattato a Milano nella difesa a tre di Antonio Conte.

Per questo motivo ora il centrale valuta l’addio in estate. Non mancano le pretendenti per il capitano della Celeste, nonostante abbia compiuto 34 anni da un mese. All’orizzonte potrebbe esserci la prima esperienza della carriera in Premier League.

Come detto sul calciatore c’è il forte interesse del Tottenham ma occhio anche al Manchester United. La squadra di José Mourinho deve pensare a sostituire il belga Jan Vertonghen che ha il contratto in scadenza al 30 giugno.

Sarebbe proprio lo Special One a volere a Londra il difensore nerazzurro, che ha il temperamento che piace all’ex allenatore dell’Inter.

Con Antonio Conte il feeling non è scattato. Godin, con il passare dei mesi, è stato scavalcato nelle gerarchie da bastoni e non di è adatto da difensore esterno nella difesa a tre.

Notizie Inter: serve un macino in difesa

Per l’Inter una cessione di Godin sarebbe salutare dal punto di vista economico, anche senza un cospicuo incasso dal punto di vista finanziario dal Manchester United o del Tottenham (anche un conguaglio sarebbe comunque conteggiato come plusvalenza). A prescindere da questa valutazione, l’ex giocatore dell’Atletico Madrid libererebbe i nerazzurri dal suo pesante ingaggio da 5 milioni di euro a stagione. Soldi che potrebbero essere re-investiti su Vertonghen che arriverebbe a zero.