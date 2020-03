Calciomercato Inter: Coutinho disponibile al ritorno

Ultime Inter: come riportato cm.com, i nerazzurri non hanno ancora aperto al ritorno del brasiliano. Il suo nome è accostato alla Juventus prima, all’Inter poi ma il suo futuro è ancora da scrivere.

A Philippe Coutinho non dispiacerebbe tornare in Italia: il brasiliano non ha incantato il Bayern Monaco durante quest’anno di prestito in Germania. Per questa ragione il suo riscatto è in bilico e vincolato lo stop improvviso della stagione dovuto al Coronavirus no ha di certo aiutato i bavaresi a convincersi per riscattare il calciatore.

Per questo motivo è molto alta la probabilità che l’ex Liverpool torni al Barcellona dal prestito in Germania. Ad oggi il fantasista si guarda intorno. L’idea di giocare ancora ancora con la maglia dell’Inter lo ha convinto.

Tuttavia questa non accende particolarmente le fantasie dell’Inter. Il suo nome rimbalza dalla Spagna come opportunità nell’affare Lautaro, ma in realtà fino a questo momento l’Inter non ne ha parlato col Barcellona, perchè avrebbe bisogno di altri ruoli.

Ultime Inter: basta Eriksen

Conte ha già in rosa Eriksen, ecco perché Antonio Conte in prima persona si aspetta giocatori con caratteristiche differenti rispetto al brasiliano.

Di sicuro il numero 10 potrebbe diventare un’occasione di mercato e gradirebbe l’Italia, ma l’Inter cerca una punta in grado di prendere il posto di Lautaro e due mezze ali per l’idea di gioco che ha in mente Conte.