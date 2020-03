Ultime Inter: Lukaku si iscrive a un corso online per diventare allenatore con licenza Uefa

Coronavirus Inter news Lukaku allenatore | L’emergenza Coronavirus obbliga diversi club al rompete le righe. Tra questi anche l’Inter, che nelle ultime ore ha concesso di tornare in patria a ben 7 calciatori. Tra i rientrati nel proprio paese c’è anche Romelu Lukaku. L’attaccante è tornato in Belgio, dalla propria famiglia. Intanto, il calciatore nerazzurro classe 1993, ha ancora tanti anni di carriera da dover giocare, ma pensa già al futuro. Infatti, Lukaku, insieme ai compagni di Nazionale Kevin De Bruyne e Alex Witsel vogliono accelerare i tempi e trovano un modo per riempire le giornate. I tre calciatori, secondo quanto rivelato da il Telegraph, si sono iscritti a un corso online per diventare allenatori con la licenza Uefa.

Inter news: Lukaku allenatore già in campo, decisivo nella crescita di Esposito

Romelu è diventato il vero trascinatore dell’Inter di Antonio Conte, che ha spinto tantissimo la scorsa estate per averlo a disposizione come post Icardi. Lukaku in campo è uno dei leader nerazzurri e già mostra abilità di allenatore, consigliando a tutti i suoi compagni ogni partita tra movimenti e scelte. Tutti sembrano essere legati a lui per il suo carattere di gigante buono, su tutti c’è Sebastiano Esposito, giovanissimo attaccante nerazzurro classe 2002 che ha messo a segno il suo primo gol in Serie A e con l’Inter grazie a Lukaku. Era dicembre, a San Siro si giocava contro il Genoa e sul 2-0, intorno al minuto 60, Lukaku concede il pallone del calcio di rigore proprio ad Esposito che non sbaglia e corre subito ad abbracciare il compagno.

Intanto queste sono le recenti parole del giovane Esposito in videochat sui social: «Il rapporto con Romelu è stato bellissimo sin dalle prime amichevoli. A lui ruberei i gol. A 26 anni in pochi hanno segnato quanto lui in carriera. Lui mi prende in giro dicendomi che ne ho segnati pochi».