Serie A, il Ministro dello Sport: “Previsione ottimistiche, si riprenderà a porte chiuse”

Ultime Serie A | Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, ha parlato della situazione del campionato nel corso di un’intervista concessa a Rai Tre:

Le parole di Spadafora

“Le previsioni di poter riprendere le competizioni sportive a fine aprile o inizio maggio, ed anche i campionati di calcio, sono state un po’ troppo ottimistiche vista l’evoluzione dell’emergenza. Rispetto all’ipotesi del 3 maggio oggi devo dire che ho molti dubbi. Di sicuro posso dire che, qualora possano esserci le condizioni per riprendere, sarà a porte chiuse. Impossibile pensare di tornare in campo con i tifosi sugli spalti. Inoltre, ripeto, oggi ho qualche dubbio di poter riprendere il 3 maggio le competizioni sportive. Anche gli scienziati non hanno dato indicazioni.