Roma, Fonseca parla del Coronavirus | Le società di Serie A non conoscono il futuro e nel periodo di quarantena stanno cercando comunque di tenere alto il rendimento fisico. Allenamenti e diete personalizzate per i calciatori che continuano a lavorare da casa, nonostante le mille differenze con il terreno di gioco. La Roma è tra queste e Paulo Fonseca, tecnico giallorosso, ha parlato di come sta trascorrendo il periodo di astinenza dal calcio.

Roma, Fonseca: “Qui stiamo bene”

Il tecnico giallorosso ha rilasciato un’intervista a SIC per raccontare come sta vivendo il periodo di isolamente nella capitale per l’emergenza Coronavirus.

“Qui mi sento al sicuro. La Roma ci offre le migliori condizioni per i problemi, abbiamo tutto. Ad esempio, qui c’è uno dei principali ospedali più importanti”.

Notizie Roma, Fonseca sulla quarantena

Tempi duri per allenatori e calciatori che sono abituati ad un tenore di vita completamente diverso da quello che si vive in quarantena. Paulo Fonseca ha parlato anche di come sta affrontando il periodo lontano dal campo.

“Esco solo per andare al supermercato e negli ultimi cinque giorni ci sono andato solo ieri. sto dedicando più tempo a mio figlio e mia moglie che al calcio. Per quanto riguarda la Roma sto valutando e studiando anche profili di giovani calciatori che potrebbero essere funzionali al club nel prossimo futuro”.