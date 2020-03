Oroscopo di domani 27 marzo: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo venerdì.

Oroscopo Paolo Fox 27 marzo 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Una giornata interessante per te: ci sono grandi novità per quanto riguarda il lavoro. Adesso ti senti più realizzato ed apprezzato, mentre in amore la situazione è abbastanza di stallo. Non riesci a fare il passo decisivo, c’è ancora incomprensione.

Toro. Fine settimana migliore, ho parlato di rivoluzione e cambiamenti in questa settimana. Accetta un invito, cerca di ritrovare tranquillità in amore. I single vivono una nuova storia.

Gemelli. Nel weekend si risveglierà il lavoro: vivrete un periodo molto florido. In amore conviene sfruttare le stelle a vostro favore. Anche per chi è in crisi: è il momento di prendere una decisione definitiva.

Cancro. Muoviti al più presto se devi parlare di cose importanti. Molti hanno già ricevuto piccole conferme. Successo per chi lavora nello spettacolo. Non aspettare se hai creatività.

Leone. Giornata a tuo favore per gli amici e ritrovare serenità. Molti rapporti genitori-figli in bilico. In amore i single possono vivere emozioni particolari.

Vergine. Vi sentite oppressi, dovete provare a riappropriarvi dei vostri spazi. La coppia potrebbe risentire della tensione di questo periodo e della voglia di cambiamento.

Oroscopo Paolo Fox 27 marzo 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Il cielo comunica che ci sarà molta apertura nelle relazioni, portando molta positività nelle tue giornate. Se ci sono rivalità all’interno delle coppie già formate, vi consiglio di smorzare però le tensioni.

Scorpione. Questo oroscopo ha un po’ impoverito le finanze, dipende tutto dalle situazioni. Non esagerare nei rapporti con gli altri. Esci da mesi un po’ complicati. Recupero in estate.

Sagittario. Sentimenti in contrasto, fate chiarezza con voi stessi. Periodo di recupero per il lavoro, evita le scelte complicate: la troppa fretta nelle scelte, potrebbe causarti dei passi falsi.

Capricorno. Primi segnali di riapertura per quel che riguarda l’amore. Adesso le coppie appena nate, vivranno un momento molto positivo. Per quel che riguarda il lavoro, la primavera porterà delle notizie importanti.

Acquario. Hai tempo per mettere in ordine tutto. Porta avanti grandi progetti. Nuove occasioni tra lavoro e amore.

Pesci. Siamo nel pieno del ciclone che porta volontà di cambiare. Possono nascere nuove cose, in amore con la persona giusta puoi fare una scelta importante.