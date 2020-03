Notizie Torino, Cairo: “Giocare a luglio? Così roviniamo 2 stagioni”

Il presidente del Torino rilascia una lunga intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport sui temi d’attualità, con l’emergenza che minaccia non solo questo campionato ma anche quello successivo.

Ultime Torino, le parole del presidente

Ogni settimana, ogni giorno che passa, è un colpo in più non solo a questa annata ma anche a quelle successive. Perché poi ci sarà un’altra Champions, un altro Europeo, un altro campionato che dovranno svolgersi e fino a quando ci sarà tempo utile per recuperare questo? Il rischio è concreto: non finire questa stagione creerebbe una voragine nei bilanci delle squadre di Serie A.

Ecco le parole di Cairo: “Purtroppo non decidiamo noi, possiamo solo attendere gli sviluppi dell’emergenza, le conseguenti misure governative e organizzarci di conseguenza. Credo però che ci sia un limite: giocare entro il 30 giugno mi sembra sia un limite invalicabile“.

Cairo contro Lotito

Il numero 1 granata si sofferma su altri aspetti: “Tagliare lo stipendio ai giocatori? Mi sembra corretto. Se il sistema calcio perde, ci perdono anche loro. D’altronde non giocano, non si allenano, molti sono tornati nei propri paese, è giusto così. Allenamenti? Non sono ammessi interessi di bottega, ci si torna ad allenare tutti insieme. E in questo momento non è possibile, visto che alcune zone del paese sono troppo colpite“. La stoccata a Lotito e De Laurentiis è evidente. Infine, sugli aiuti da dare al mondo del calcio: “Dovrebbe essere il calcio ad aiutare il paese e lo farà, ma servirà rimetterlo prima in moto, quindi una spinta dovrà avvenire“.