Napoli, Grassani: “Disposti al taglio stipendi. Nuova quarantena per chi fugge”

Notizie Napoli: Grassani sul taglio stipendi

Notizie Napoli Grassani | L’Italia è senza dubbio la nazione più colpita dal Coronavirus, e adesso l’emergenza si sta diffondendo sempre di più nelle regioni italiane. Il calcio si è praticamente fermato, e in questi ultimi giorni si sta vociferando parecchio su un eventuale taglio degli stipendi in Serie A. A parlare di questa possibilità ci ha pensato l’avvocato del Napoli, Grassani, il quale ha parlato a Radio Punto Nuovo. Ecco cosa abbiamo riportato:

“Il Napoli da oggi è disposto a tagliare gli stipendi, questo però può accadere soltanto se non ci sono fughe. La cosa importante è tenere i giocatori il più vicino possibile vicini, chi scappa dovrà fare un ulteriore quarantena. I calciatori hanno già usato le proprie ferie, ma di fronte a questa situazione parliamo sicuramente di un possibile prolungamento. Ad oggi però si può anche parlare di impossibilità di prestazione”.

Taglio stipendi in Serie A: situazione da valutare

Il calcio in Italia di certo non può proseguire, e in questo momento la situazione è quasi surreale. Oltre ad un nuovo calendario, è possibile che vengano attuate delle nuove disposizioni anche per quanto riguarda gli stipendi dei calciatori. Il tutto però è ancora da valutare, e a dirlo è stato lo stesso Gravina.