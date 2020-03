Tweet on Twitter

Notizie Napoli, Ghoulam potrebbe rescindere

Ultime Napoli | Ghoulam è pronto a salutare gli azzurri. Il terzino sinistro algerino resta uno dei più grandi rimpianti del Napoli.

Negli ultimi due anni il calciatore ha giocato pochissimo. L’infortunio nel novembre 2017 ha compromesso le sue due ultime annate ed il difensore non è mai riuscito a superarlo. Un vero peccato visto che nei primi mesi stagionali l’algerino sembrava inarrestabile su quella fascia mancina.

Dopo la rottura del crociato il vero Ghoulam non si è mai rivisto in azzurro. E adesso il suo rapporto con il Napoli sembra essere giunto ai titoli di coda. Secondo quanto riportato da Cronache di Napoli, infatti, la società azzurra sta pensando di firmare la rescissione consensuale così da risparmiare 3 milioni di euro di ingaggio. 3 milioni da reinvestire sempre per quel ruolo.

Ultime Napoli: già scelto il sostituto

Il Napoli, infatti, segue il greco Tsimikas dell’Olympiacos come possibile sostituto. L’esterno sinistro della nazionale greca, classe 1996, oggi vale 5 milioni di euro, ed il suo contratto che lo lega all’Olympiakos in scadenza al 30 giugno 2022 potrà essere acquistato per una somma compresa tra i 6 e gli 8 milioni di euro. Sul difensore, tuttavia, c’è anche il forte interesse dell’Inter emerso negli ultimi giorni.