Tweet on Twitter

Share on Facebook

Notizie Juventus, senti Hakimi: “Non ho sentito nessuno da Madrid”

Ultime Juventus | Achraf Hakimi è un obiettivo per l’estate. Il suo nome è salito alla ribalta negli ultimi mesi viste le sue prestazioni in campionato ed in Champions League.

Il terzino destro del Borussia Dortmund, in prestito dal Real Madrid, è finito anche nella lista di Fabio Paratici e della Juve. Il marocchino a fine stagione tornerà in Spagna, ma non è detto che resti a Madrid. Qualora i blancos decidessero di cederlo, i bianconeri potrebbero fare un tentativo. Anche di questo il giocatore, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a El Chiringuito, rivelando:

«Non ho più avuto contatti con il Real da quando ho lasciato il Real. Non mi è stato ancora detto cosa accadrà in futuro. Per ora sto bene ed ho un accordo con il Dortmund fino a giugno. Se sarà richiamato dal Real sarò felice. Altrimenti potrò giocare anche da qualche altra parte, io voglio continuare ad avere successo e continuare a migliorare».

Ultime Juve: due terzini per Sarri?

La Juventus continua a cercare rinforzi per entrambe le corsie. Oltre ad Emerson Palmieri, secondo il Corriere dello Sport, monitora anche la situazione di Achraf Hakimi. I bianconeri potrebbero bussare anche alla porta del Chelsea per la corsia di sinistra.