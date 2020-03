Notizie Genoa, Nicola: “Ai calciatori ho detto di tenersi pronti anche per domani”

Ultime Genoa | Davide Nicola, tecnico del Genoa, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Sky Sport:

Notizie Genoa: parla Nicola

“In questi giorni sono alquartier generale, sono qui in attesa di cosa succederà. Sono fermo in albergo. La mia famiglia è a Vigone. C’è una cosa positiva nel fare questo lavoro in questo momento, è che ci dà visibilità e dobbiamo usarla per scopi più utili.

Il campo manca come manca a tutti italiani la normalità. In questi mesi la squadra ha fatto un gran lavoro, io ho portato le mie idee, si è formata un’alchimia tra tutte le componenti. Il merito maggiore lo do sempre ai calciatori che sono riusciti a credere in quello che si proponeva. A noi allenatori non piace parlare dei singoli, tutti hanno qualità. Io di solito tendo ad esaltare chi gioca meno, a Genova sono stato colpito da tutti. In poco tempo abbiamo trovato giocatori che hanno aumentato e la qualità anche di quelli che avevamo già in oganico.