Coronavirus, Spadafora apre al ritorno in campo: “Pronti per riprendere”

Coronavirus | Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, ha parlato dopo aver presenziato alla Giunta del Coni di oggi. Il numero uno dello sport italiano ha aperto ad un ritorno in campo ovviamente non appena l’emergenza coronavirus sarà superata. Queste le sue dichiarazioni dopo l’incontro di oggi.

Le parole di Spadafora

“E’ stata una giunta utilissima per raccogliere dalle rappresentanze del mondo dello sport tutti gli elementi che in questo momento ci servono anche per ragionare al meglio sui prossimi provvedimenti.

Noi abbiamo il compito e dobbiamo essere pronti a ripartire non appena ci sarà la possibilità di falro.

Per il suo ruolo e per la sua capillarità nel tessuto sociale ed economico, lo sport in questo momento potrebbe rappresentare uno dei motori che ci permetteranno di rilanciare il Paese dopo la crisi sanitaria.