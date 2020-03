Coronavirus, oltre 4000 contagiati oggi: i numeri annunciati dalla Protezione Civile

Coronavirus, l’annuncio odierno della Protezione Civile: numeri di contagi e decessi delle ultime 24 ore

Coronavirus in Italia: continuano le notizie in arrivo dalla Protezione Civile. Aumentano i numeri dei contagi, con l’annuncio da parte del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile che, come di consueto, annuncia il bollettino relativo all’emergenza Coronavirus all’interno del nostro Paese. In conferenza stampa sono stati forniti nuovi numeri: sono in totale 4492 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore, per un totale complessivo di 62013 contagiati in tutto. 662 i decessi di quest’oggi, il numero di guariti invece toccano il numero 999. In terapia intensiva ci sono ben 3612 persone, 33648 in isolamento domiciliare. I pazienti dimessi o guariti trovano un numero positivo, perché salgono a circa 10360, mentre i morti sono 8165.

Coronavirus, l’annuncio della Protezione Civile: i numeri totali suddivisi per Regione in Italia

L’emergenza legato all’allarme Coronavirus continua a diffondersi in Italia e, anche oggi, arriva il bollettino. Sono arrivato dei nuovi dati ufficiali da parte della Protezione Civile, con il numero di persone risultate positive al Covid-19, suddivise per Regione in Italia. Ecco i numeri annunciati fino ad ora: