Galliani sull’emergenza Coronavirus | La Lombardia è una delle regioni più colpite dal Coronavirus con centinaia di vittime ogni giorno e altrettanti nuovi contagiati. Le società di calcio lombarde si sono già attivate per aiutare gli Ospedali che sono in forte difficoltà. Tra queste anche il Monza del Presidente Berlusconi: i calciatori hanno donato 25.100 euro all’Istituto Mario Negri.

Galliani: “Il Coronavirus si combatte con la ricerca”

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha parlato della donazione dei calciatori della sua squadra e di come va affrontato il virus.

“Ricerca, ricerca, ricerca. Riprendo le parole del Prof. Remuzzi (Direttore dell’Istituto Mario Negri) che ho sentito spesso in questi giorni in tv. Secondo me è l’unico strumento per combattere e debellare il Coronavirus. L’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri sta lottando in prima linea per combattere il COVID-19 con quattro linee di ricerca in corso, 40 ricercatori supportati da 600 colleghi all’opera per trovare una cura, in collaborazione con gli Ospedali Sacco e Niguarda di Milano, e Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Aiutarli è il minimo che possiamo fare“.

Galliani sulla ripresa dei campionati

“I nostri calciatori si sono dimostrati grandi campioni, anche fuori dal campo. Il loro gesto è stato spontaneo verso un istituto che lavora senza remore dal 1961”.

Riprendere a giocare? “Impossibile fare previsioni su quando si ricomincerà a giocare, ora bisogna affidarsi alla comunità scientifica: saranno i medici a dirci quando si potrà ripartire. Tuttavia credo che si giocherà a porte chiuse all’inizio“.