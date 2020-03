FIGC, Gravina: “Sono preoccupato per il calcio, pericolo di perdere tante società”

FIGC: le parole di Gravina

FIGC Gravina | L’allarme Coronavirus sta colpendo tutti indistintamente, e adesso tutto il mondo del calcio è praticamente in stallo. In Italia siamo i più colpiti, e adesso i dubbi sono davvero tanti: a partire dalla ripresa del campionato, fino all’assegnazione dei titoli nell’eventualità. Insomma tante faccende da risolvere, e ben pochi punti di riferimento. A chiarire un po la situazione ci ha pensato il presidente della FIGC Gravina, il quale ha parlato a Sky Sport 24:

“La nostra Federazione ha pensato di mettere a disposizione il nostro centro a Coverciano, si possono ricavare 20-30 posti di rianimazione. Tutti insieme dobbiamo trovare un modo, dimostriamo di amare il calcio. Sono in contatto costante con la UEFA, sono convinto che ci darà una grande mano. Campionato a 22 squadre? Ci sono state tante ipotesi, ma questa mi pare impercorribile. Sul pericolo di un fallimento? Sono preoccupato, c’è il pericolo di perdere tante società, sarebbe un disastro”

Serie A: quando recuperare le partite?

Al momento il dubbio più grande si pone sul quando riprendere le partite. Una domanda a cui per ora non c’è risposta, e su cui sono state fatte tante ipotesi. Recuperare a luglio? C’è chi non è d’accordo, come ad esempio Cairo. Sentite le sue dichiarazioni.