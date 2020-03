Coronavirus, due tesserati del Barcellona sono positivi

I casi di covid-19 in casa blaugrana sono 2, come riportato da Mundo Deportivo: entrambi per adesso sono stati ricoverati in ospedale e si attende l’evoluzione del quadro clinico per valutare meglio le loro condizioni di salute.

Coronavirus news, due contagi al Barcellona

Si tratta di Ramon Canal, responsabile sanitario della società blaugrana: si teme a questo punto anche per i calciatori, che tuttavia, fanno sapere i media spagnoli, sono attualmente in isolamento presso le proprie abitazioni e non hanno mostrato finora segnali preoccupanti. L’altro colpito dall’epidemia è Josep Antoni Gutierrez, capo dei servizi medici della sezione di pallamano. Come ricorderete infatti, il Barcellona è una polisportiva.

Il covid-19 in Spagna: la situazione è drammatica

Nella penisola iberica l’epidemia sta raggiungendo contorni ancor più tragici che nel resto del mondo. Attualmente la Spagna è il secondo paese con più vittime, dopo l’Italia, con 3.434 vittime, 738 in più rispetto alle precedenti 24 ore. In aumento anche il numero dei contagiati: sono 47.610, di cui 7.937 in un lasso di tempo molto ristretto e con un incremento del 20%.

Particolarmente colpita è la zona di Madrid, da dove arriva più del 50% (1.800 morti) dei deceduti di tutto il paese: drammatiche le immagini di persone colpite dal morbo e distese per terra, con soltanto una mascherina a coprire il viso, nei corridoi degli ospedali.