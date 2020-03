Coronavirus, Del Piero: “Serie A ricominci a porte chiuse, il popolo deve svagarsi”

Coronavirus, Del Piero sulla ripresa del campionato | L’emergenza Coronavirus ha bloccato il campionato di Serie A e anche ex calciatori e dirigenti sono divisi tra la chiusua definitiva e una ripresa rapida. Alessandro Del Piero, ex capitano della Juventus, ha parlato della possibile conclusione del campionato ai microfoni di Radio 24.

Coronavirus, Del Piero: “Si finisca il campionato a porte chiuse”

L’ex stella del calcio italiano ritiene che il campionato possa concludersi nei prossimi mesi, seppur a porte chiuse.

“Tutto quello che gira attorno al calcio è da valutare, anche dal punto di vista economico. Garantire che allo stadio andrà tutto bene non è semplice, anche perché non si sa quali siano le condizioni a casa o a lavoro. Se ci saranno le condizioni che un rientro senza pubblico possa garantire la fine del campionato e lo spettacolo, anche solo in tv, potrebbe essere un passatempo per i tifosi a casa”.

Calciatori preoccupati? “Sicuramente ci sarà. Il timore è normale ma gli atleti sono tali proprio perché sanno affrontare le difficoltà. Servirà un po’ di rodaggio fisico e psicologico, allenarsi a casa non è la stessa cosa. Mi auguro prevalga la gioia di tornare finalmente a giocare, che è ciò che spinge ad iniziare questa carriera”.

Del Piero sul COVID-19 negli Stati Uniti

“Le infezioni stanno aumentando rapidamente, sono state prese con molto ritardo le misure. Il pericolo è stato sottovalutato ma spero che Los Angeles ci permetta di mantenere le distanze nonostante le dimensioni”.

Lockdown? “Ho un ristorante e ovviamente ho dovuto chiuderlo. Anche le scuole saranno chiuse, così come palestre, negozi e uffici non essenziali. La vita è cambiata radicalmente“.