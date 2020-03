Calciomercato Torino, contatti Raiola per Bonaventura

Giacomo Bonaventura è in uscita dal Milan: sono molte le squadre che vorrebbero ingaggiarlo, ma il Torino può contare sul contributo di Mino Raiola, in queste settimane a strettissimo contatto con Urbano Cairo.

Calcio mercato Torino, l’affare Bonaventura

Il giocatore è in scadenza di contratto: il 30 giugno dovrebbe liberarsi dal Milan e con ogni probabilità così sarà. La linea impartita da Gazidis privilegia i giovani e Jack, arrivato ormai a 31 anni, non rientra più nei parametri rossoneri. Il Torino invece, assieme ad altre squadre di Serie A, sarebbe ben felice di offrirgli un altro contratto. Anzi, la sua esperienza farebbe proprio comodo, oltre alle sue capacità balistiche. Un po’ come accaduto con Verdi l’anno scorso: Bonaventura sarebbe un modo per provare a fare il salto di qualità.

Ultime mercate, Raiola aiuta i granata

A rivelare le ultime è Tuttosport. Grazie all’affare Izzo (corteggiato dall’Inter di Conte), al rinnovo di Belotti (che secondo i beninformati sarebbe assistito adesso dal superprocuratore nella trattativa) i contatti tra Raiola e il Torino sono frequenti e per questo alla fine il Toro potrebbe spuntarla nella corsa al centrocampista. Longo stravede per lui, ovviamente. Il suo stipendio è di 2 milioni annui: non una bazzecola per le casse di Cairo, che dovrà fare uno sforzo importante per aggiudicarselo o provare a strappare un trattamento di favore al caro Mino.