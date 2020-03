Calciomercato Roma: Pedro nel mirino, che sfida in Serie A

Calcio Mercato Roma Pedro Inter Juve Lazio | Nella giornata di ieri, Pedro, esterno del Chelsea, ha annunciato che lascerà il club londinese a fine stagione. Contratto in scadenza a giugno 2020 per l’ex Barcellona, ora su di lui si scatena una vera asta per ingaggiarlo. Sul classe 1987 ci sono tanti club italiani e non è da escludere che il suo prossimo futuro possa essere proprio in Serie A. Questo quanto detto a Cadena Ser: “Lascerò il Chelsea a giugno come da contratto, ma adesso vista l’emergenza che stiamo vivendo non è la cosa che conta di più. Mi manca la mia famiglia che è rimasta a Barcellona, sono solo preoccupato per loro. Quello che accadrà in futuro si vedrà in un altro momento”.

Inter News: sfida con Roma, Lazio e Juve per Pedro

Intanto, lui non ha la testa per pensare al mercato, ma i club di Serie A sono costretti a programmare anche la prossima stagione e possono farlo in anticipo in questo momento. Come riporta l’edizione odierna di Leggo, la Roma pensa seriamente all’acquisto del calciatore da mettere a disposizione di Fonseca, sarà una grande asta in Serie A per il suo ingaggio. Anche la Lazio è in cerca di un giocatore con quelle caratteristiche. Sarri lo rivuole alla Juventus vista la passata esperienza al Chelsea e lo stesso vale per Conte. L’Inter anche, infatti, è su Pedro, per Conte è stato fondamentale al Chelsea per arrivare alla vittoria della Premier League e dell’FA Cup. Quello che è certo è che i migliori club di Serie A sono su di lui e molto probabilmente lo vedremo in Italia il prossimo anno, ma ancora non è deciso con quale maglia.