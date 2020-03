Calciomercato Milan: spunta Sergio Rico per la porta

Ultime Milan, Sergio Rico può essere la soluzione. Come riportato da pianetamilan, i rossoneri pensano già al dopo Donnarumma. Tra i candidati anche il portiere spagnolo Sergio Rico.

Il numero uno ex Siviglia, è oggi in prestito al PSG. Il calciatore ha debuttato in Prima Squadra con i ‘nerviones‘ nel settembre 2014 e ha difeso i pali della porta della compagine biancorossa per quattro stagioni.

In Spagna ha messo insieme 170 gare tra Liga, Champions League, Europa League e coppe nazionali, subendo 218 gol.

Nella stagione 2018-2019, Sergio Rico si è trasferito in Premier League inglese, difendendo la porta del Fulham.

Tuttavia il club londinese non ha evitato la retrocessione ed i ‘Cottagers‘ sono stati costretti a cederlo e cambiare numero uno visto la seconda serie ed il termine del presitto. Da quest’anno, ancora in prestito, il portiere si è trasferito in Francia al PSG diventato di fatto il numero 12 con l’arrivo di Keylor Navas.

Ultime Milan: ancora uno spagnolo tra i pali?

Con i parigini, Sergio Rico ha disputato appena 8 gare, suddivise tra Coppa di Francia (3), Ligue 1 (appena 2), Coppa di Lega (2) e Champions League (una), subendo 6 gol. Il suo prestito scadrà il prossimo 30 giugno ed i francesi non hanno intenzione di riscattare il portiere. Sergio Rico ha ancora un contratto con il Siviglia valido sino al 30 giugno 2021 ed il suo valore di mercato è di 10 milioni di euro. Dopo Diego Lopez e Reina, Rico potrebbe essere il terzo portiere spagnolo degli ultimi anni a Milano.