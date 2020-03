Calciomercato Milan, Donnarumma lontano dal rinnovo: Raiola è dubbioso

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Calciomercato Milan: Donnarumma, Raiola ha dubbi sul rinnovo

Calcio Mercato Milan Donnarumma | Il Milan continua a lavorare sul mercato, e lo fa pensando anche ai propri gioielli, uno su tutti Gigio Donnarumma. Il giovane portiere è stato protagonista fin qui di un’ottima stagione, ma il suo futuro attualmente è molto incerto. Il rinnovo stenta ad arrivare, e se prima c’era la pressione di Maldini e Boban per l’accordo, adesso che la dirigenza si sta praticamente spaccando in due, le cose si sono complicate non poco.

In estate arriveranno altro avance, e per di più continua ad esserci l’interferenza di Raiola: il procuratore di Gigio ha molti dubbi sul progetto rossonero, e queste perdite di tempo lo stanno stufando. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta, proprio questa potrebbe essere la goccia che farà traboccare il vaso. Donnarumma è lontano dal Milan, ora più che mai.

Donnarumma: dal PSG al suo vice in rossonero

Donnarumma vorrebbe vestire ancora la maglia rossonera, ma la situazione ad oggi è molto difficile da sbrogliare. Il PSG continua a pressare tanto, mentre i rossoneri stanno già pensando ad un suo vice la prossima stagione. Differenze di pensiero, e molto probabilmente anche di intenti. Raiola avrà la parola finale, il Diavolo non può far altro che aspettare e sperare.