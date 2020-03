Calciomercato Milan, Donnarumma nel mirino del Chelsea

Calciomercato Milan: Donnarumma, anche il Chelsea nella corsa

Calcio Mercato Milan Donnarumma | Mercato infuocato quello di Serie A, dove le principali big del nostro campionato stanno continuano a cercare rinforzi in vista della prossima stagione. Occhi puntati sul Milan, che oltre a valutare dei possibili innesti, sta cercando in tutti i modi di gestire la situazione legata a Donnarumma. Il giovane portiere è un patrimonio per il club, ma al momento un suo rinnovo appare molto lontano. I motivi? L’addio di Boban di certo non ha facilitato le cose, e in più ci sarebbe l’interferenza di Raiola. Insomma un addio che per molti è quasi certo, con il continuo corteggiamento da parte di numerose pretendenti.

Oltre al solito PSG, pare si sia aggiunta un’altra squadra alla corsa: parliamo del Chelsea, che stando a quanto riportato da Tuttosport, ha mostrato il suo interesse. Si complicano sempre di più le cose per i rossoneri, ora costretti a lottare con le unghie e con i denti per non farsi portare via il proprio gioiello.

Milan-Donnarumma: priorità rinnovo

Il futuro di Donnarumma è tuttora molto incerto, e il Milan sa bene di dover faticare parecchio se vuole accontentare Raiola. L’agente di Gigio è stufo, e vuole garanzie per il futuro, attualmente una richiesta troppo elevata per il Diavolo. Staremo a vedere.