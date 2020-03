Notizie Lazio, Strakosha e Milikovic Savic nel mirino del Tottenham

Calcio mercato Lazio Strakosha Milinkovic Savic Tottenham | Thomas Strakosha, portiere della Lazio classe 1995, si sta dimostrando uno dei migliori in Serie A e in Europa nel suo ruolo. Secondo quanto rivelato dall’edizione odierna di Tuttosport, José Mourinho, allenatore del Tottenham, sta preparando una rivoluzione in casa Spurs. Lo Special One punta forte su Strakosha, portiere albanese in scadenza nel 2022, per sostituire Hugo Lloris, ma non è l’unico obiettivo. Infatti, il Tottenham vuole ed è pronto a fare follie anche Milinkovic-Savic, dove però c’è la forte concorrenza di Paris Saint-Germain, Real Madrid, Juventus e Inter.

Calciomercato Lazio, Milinkovic-Savic tra Tottenham, PSG, Real Madrid, Inter e Juve

Milinkovic Savic che da tempo è finito nel mirino del PSG. Il centrocampista serbo difficilmente resterà alla Lazio anche la prossima stagione. Il classe 1995 ha attirato ancora una volta a se l’attenzione dei migliori club d’Europa, che sono pronti a fare follie per acquistarlo. Il suo attuale contratto è in scadenza nel 2024 e il presidente Lotito farà di tutto per non venderlo. Serviranno dunque cifre folli, da almeno 100 milioni di euro. Cifre che Tottenham, PSG, Real Madrid, Juventus e Inter considerano di poter presentare per accontentare il presidente biancoceleste. Da valutare però con l’emergenza Coronavirus e le tante perdite per i club come si evolverà il prossimo mercato.