Calciomercato Lazio: rebus Immobile, la posizione di Lotito

Ultime Lazio, Ciro Immobile resterà? Per Lotito il calciatore non si tocca. La posizione della Lazio è chiara da tempo, il numero uno del club capitolino non scherza sulle valutazioni dei propri giocatori e non lascerà partire l’attaccante in estate.

Il capocannoniere in questi giorni ha già ricevuto i primi tentativi di approccio da altri club, ma in questo momento non ci sono offerte perché la Lazio non intende ascoltare.

Lotito e Tare non vogliono in assoluto sedersi al tavolo per trattare la cessioone del calciatore. Una decisione che ovviamente ne rende il prezzo elevato: impossibile ad oggi portar via il campione per 50 o 60 milioni di euro.

Ultime Lazio: il contratto di Ciro Immobile

Anche per questo motivoLotito ha predisposto il rinnovo del contratto per Immobile da qui ai prossimi mesi. Un accordo fino al 2025 che possa essere non solo prolungato nel tempo ma anche migliorato.

L’attaccante potrebbe migliorare il suo stipendio grazie ai nuovi bonus inseriti nel nuovo contratto. La Lazio sta preparando una proposta vincolata al numero di gol, bonus qualificazione Champions e bonus scudetto per le prossime stagioni.

Per questo motivo l’attaccante napoletano sembra essere intrigato e stimolato. Soprattutto è felicissimo del progetto biancoceleste e pronto a restare al di là delle offerte.