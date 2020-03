Ultime Lazio, Acerbi il leader della difesa: ora resta a vita, ma occhio al Chelsea

Calciomercato Lazio Acerbi rinnovo Chelsea | Francesco Acerbi, difensore della Lazio, è sempre più un leader della squadra di Simone Inzaghi. Arrivato per sostituire il grande De Vrij, non ha mai fatto sentire la sua assenza. Dal 2018, infatti, la Lazio è in ottime mani ed tanto da diventare anche titolare in Nazionale. La volontà del calciatore classe 1988 è chiara da tempo «Finirei la carriera alla Lazio», come ha ribadito nelle ultime ore in una diretta Instagram. Il calciatore ha un contratto in scadenza nel 2023 e su di lui ci sono i grandi club ancora come Inter e Chelsea, lo stesso agente del difensore, Federico Pastorello, ha ammesso che Acerbi può giocare in qualsiasi club.



Calciomercato Lazio: Acerbi resta, rinnovo e poi allenatore delle giovanili

Come riporta La Gazzetta dello Sport, la volontà della Lazio è chiara, prolungare il contratto in scadenza dal 2023 al 2024, quando Acerbi avrà 36 anni. Il direttore sportivo Igli Tare è già a lavoro. La volontà per il futuro di Acerbi, invece, è chiara: «Voglio fare l’allenatore». Allora la Lazio ha pronto per lui il rinnovo e un futuro da allenatore delle giovanili, proprio accadde con Simone Inzaghi. Intanto, si tratta per prolungare il contratto di almeno un anno con l’aumento dell’ingaggio, passando da 1,8 milioni di euro a 2,5 milioni.