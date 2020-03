Calciomercato Juventus, Icardi rifiuta il Real Madrid: preferenza ai bianconeri

Calciomercato Juventus: Icardi, “no” al Real

Calcio Mercato Juventus Icardi | La Juventus è senza dubbio una delle squadre più attive sul mercato, e in queste ultime settimane il club bianconero sta cercando di portare avanti qualche operazione per quanto riguarda il reparto offensivo. Sul taccuino di Paratici ci sono diversi nomi importanti, tra cui quello di Mauro Icardi. Inutile dire di come l’attaccante argentino sia al primo posto tra le preferenze di Sarri, il quale lo ha sempre stimato e voluto sin dai tempi del Napoli.

Attualmente in prestito al PSG, il centravanti con molte probabilità non verrà riscattato, e di conseguenza farà ritorno quasi sicuramente all’Inter. I nerazzurri cercheranno di monetizzare il più possibile, e starebbero aspettando una mossa da parte del Real Madrid: stando a quanto riportato da elgoldigital.com però, pare che lo stesso Icardi non abbia intenzione di trasferirsi in Spagna, bensì voglia tornare in Italia. Ora può cambiare tutto lo scenario, con la Juventus che balza in pole.

Juventus-Icardi: ora la pista è caldissima

Icardi con molte probabilità farà ritorno in Italia la prossima stagione, ed è possibile che possa farlo alla Juventus. I bianconeri ci sperano, e intanto secondo molti la trattativa andrà a buon fine. A dirlo sono i bookmakers, che ebbero ragione già in un’altra circostanza.