Calciomercato Juventus: Havertz poco convinto del Bayern, può arrivare

Calciomercato Juventus: Havertz, arrivo ancora possibile in estate

Calcio Mercato Juventus Havertz | Il mercato europeo si infiamma sempre di più in questa fase di stagione, e soprattutto tra le big ci sono tanti movimenti in programma. In estate ci saranno tante sorprese, ed in particolare tanti colpi in canna da parte della Juventus. I bianconeri stanno lavorando parecchio, e in questi ultimi mesi sono spuntati fuori tanti nomi importanti. Il modus operandi di Paratici e società è chiaro: puntare sui giovani talentuosi, farli crescere fino a diventare fenomeni. Nel mirino c’è anche Havertz, considerato da molti come uno dei giocatori più interessanti del panorama calcistico.

Attualmente il forza al Bayer Leverkusen, il tedesco sta vivendo un vero e proprio anno di grazia, che gli ha permesso di guadagnarsi l’ammirazione da parte delle più importanti squadre di tutti i campionati. Il Bayern Monaco sembrava essere in pole per lui, ma stando a quanto riportato da Kicker, pare che il giocatore sia poco convinto della scelta. Ecco che tornano le grandi speranze per la Juventus.

Juventus-Havertz: concorrenza Liverpool

Il Bayern Monaco continua a restare alla finestra per Havertz, così come il Liverpool, altra antagonista della Juventus. I Reds hanno messo il centrocampista nel mirino, e difficilmente non metteranno sul piatto un’offerta monstre.