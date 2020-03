Calciomercato Juventus, Alaba dirà addio al Bayern: Paratici farà un tentativo

Calciomercato Juventus, Alaba può arrivare in estate: ecco perché

Calciomercato Juventus – Alaba | Il terzino del Bayern Monaco, David Alaba, potrebbe dire addio al club bavarese dopo praticamente una vita passata in Germania. Sì, perché l’austriaco è praticamente lì da dodici anni. Prelevato dall’Austria Vienna, il calciatore ha vissuto in dodici anni una sola esperienza lontano dal Bayern, nell’anno di prestito all’Hoffenheim. Da lì in avanti permanenza e titolarità al Bayern Monaco, club con cui ha totalizzato ben 372 presenze. Sarebbe pronto a prendere ora una strada diversa, lasciando la società che gli ha permesso di vincere trofei importanti come il titolo di Bundesliga e non solo, arrivando sul tetto d’Europa anche in Champions League. Il classe ’92 è nel momento clou della sua carriera ed è per questo che potrebbe scegliere una destinazione differente dalla Germania. Stando a quel che analizzano i colleghi di Fantacalcio.it, David Alaba potrebbe sbarcare in Serie A, precisamente alla Juventus.

Ultime Juventus, Alaba colpo possibile: Paratici pronto a piazzare un’affare per la corsia mancina

La Juventus tenterà il colpo, ma è forte la concorrenza per David Alaba proveniente da Real Madrid e Barcellona. L’austriaco è un oggetto del desiderio dei diversi club europei e il possibile addio del calciatore dal club tedesco, hanno messo in guardia le società dell’intero panorama calcistico. La Juventus, tra queste, non si tirerà indietro. Il CFO dei bianconeri, Fabio Paratici, sta studiando diversi nomi per la corsia mancina di Maurizio Sarri. Con Alex Sandro ancora al centro del progetto, si valutano le riserve Pellegrini, difensore attualmente in prestito al Cagliari, ed Emerson Palmieri. Occhio però, perché il possibile colpo Alaba scalzerebbe Alex Sandro dalle gerarchie. Solo in caso di addio del brasiliano, la Juve andrà dritta sull’esterno del Bayern Monaco.