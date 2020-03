Calciomercato Juventus, Dybala accetta il Real Madrid: notizia dalla Spagna

Calciomercato Juventus: Dybala vicino al Real Madrid

Calcio Mercato Juventus Dybala | La Juventus continua a portare avanti diverse operazioni di mercato, e in vista della prossima stagione sono già in programma diversi colpi per andare a rinforzare la rosa. Il rendimento della rosa attuale è stato piuttosto altalenante fin qui, e in più non è escluso che possa esserci qualche cessione importante. Occhio soprattutto alla situazione legata a Paulo Dybala, finito nel mirino di grandi club, come ad esempio Real Madrid e PSG.

Nella scorsa estate e a gennaio ci sono state diverse avance, ma alla fine si è deciso per la permanenza; adesso lo scenario potrebbe cambiare, e intanto dalla Spagna arrivano notizie molto importanti in merito: stando a quanto riportato da diariogoal.com, pare che Dybala abbia accettato il Real Madrid, con un ingaggio monstre da ben 10 milioni di euro. Una vera e propria beffa per i bianconeri, ovviamente se il tutto dovesse essere confermato.

News Juventus: Dybala, niente PSG

Il futuro di Dybala è tuttora molto incerto, ma con molte probabilità a fine stagione potrebbero esserci tante sorprese. La Joya continua ad essere seguito da tante squadre, e intanto continua anche il pressing del PSG. Negli scorsi giorni però, è arrivato un “no” secco del club bianconero.