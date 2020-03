Calciomercato Juventus: Tonali sempre più bianconero

Ultime Juve Tonali Matri | Sandro Tonali, centrocampista classe 2000, è tra i migliori talenti in circolazione mondiale. Il calciatore del Brescia ha un contratto in scadenza nel 2021, ma Cellino difficilmente lo lascerà partire per una cifra inferiore ai 50 milioni di euro. Incredibile impatto con la massima serie di calcio italiana, Tonali fino allo stop per emergenza Coronavirus, si è dimostrato un leader del Brescia alla sua prima stagione in Serie A. Prestazioni di altissimo livello e sempre in crescendo, anche con le big. Di lui parla l’ex compagno di squadra Alessandro Matri, che ha vestito la maglia del Brescia in questa stagione fino a gennaio e gli manda a distanza anche un consiglio per il suo futuro. Intanto, la Juve farà di tutto per chiudere il colpo in estate.

Ultime Juve: Matri consiglia a Tonali di scegliere la Juventus

Alessandro Matri, attaccante attualmente svincolato da gennaio, ha parlato ai microfoni di Tuttosport del talento e suo ex compagno di squadra al Brescia Sandro Tonali. L’ex attaccante di Cagliari, Juve e Milan ha elogiato il giovane talento, rimanendo sorpreso della sua freddezza in ogni gara e di non accusare mai la pressione nonostante la giovane età e la sua prima in A. Poi un consiglio anche sulla prossima scelta di mercato: “Se mi chiedesse un parere sulla Juventus a Sandro direi: ‘Vai subito alla Juve e non ci pensare nemmeno’.