Calciomercato Inter, Vidal ora può arrivare: apertura del Barcellona, i costi

Calciomercato Inter: Vidal, ritorno di fiamma

Calcio Mercato Inter Vidal | L’Inter continua a lavorare parecchio in questa fase di stagione, e adesso tutte le energie sono concentrate al mercato, in particolare quello estivo, dove senza dubbio ci saranno colpi importanti. Antonio Conte ha avuto un impatto enorme sull’ambiente nerazzurro, ed ha senz’altro alzato l’asticella per quello che riguarda gli obiettivi: trovare un centrocampista, possibilmente con buona esperienza e che sappia come vincere. Il profilo ideale? Arturo Vidal, vecchio pallino del club meneghino, ed ex pupillo del tecnico ai tempi della Juventus.

Il cileno era stato accostato già nell’estate scorsa e a gennaio, ma in entrambi i casi c’era stato il muro eretto dal Barcellona. Ora, stando a quanto riportato da cm.com, sembra che i blaugrana abbiano deciso finalmente di aprire alla cessione. Una notizia ottima per l’Inter, che finalmente potrà mettere le mani sul 33enne.

Vidal-Inter: i costi dell’operazione

Vidal era, ed è tuttora un obiettivo concreto, nonchè principale per l’Inter. I nerazzurri vorrebbe puntare forte sull’esperienza del cileno a centrocampo, e per portarlo a Milano ci sarà il bisogno di sborsare una cifra che oscilla tra i 10 e i 15 milioni di euro. Una valutazione abbastanza alta per un giocatore non più giovanissimo, ma che difficilmente potrà essere un problema. Intanto occhio anche ad un altro possibile colpo dal Barcellona.