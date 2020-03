Calciomercato Inter: Vertonghen a parametro zero per sostituire Godin

Calciomercato Inter, Vertonghen a parametro zero

Calciomercato Inter Vertonghen Godin | In casa Inter si lavora già alla prossima stagione. Tanti calciatori lasciano il paese italiano in piena emergenza Coronavirus per rientrare nei propri paesi e stare vicino alle proprie famiglie. Intanto, l’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, sarebbe pronto a diversi colpi per rinforzare la rosa, soprattutto nel reparto difensivo. Godin, arrivato lo scorso anno a parametro zero, potrebbe essere rimpiazzato dall’ennesimo colpo firmato Marotta-Ausilio dalla Premier League. Si tratta di Jan Vertonghen, difensore centrale del Tottenham in scadenza il 30 giugno 2020. Il calciatore belga arriverebbe con la stessa modalità d’acquisto, a costo zero, pronto per dare esperienza alla difesa di Conte. Il calciatore è un compagno di Nazionale di Lukaku che potrebbe spingere per far si che approdi a Milano con più facilità.

Inter news: Vertonghen per sostituire Godin

Come riportato da fichajes.net, Jan Vertonghen, difensore classe ’87 del Tottenham (33 il prossimo aprile), non ha rinnovato il contratto in scadenza 2020 ed è stato messo alla porta. Non arriverà l’accordo per il rinnovo di contratto con il club londinese. Il calciatore è finito nel mirino dell’Inter che vorrebbe acquistarlo per l’eventuale cessione di Godin, messo nella seconda parte di stagione ai margini del progetto di Conte, che ha preferito puntare forte sul giovane Bastoni. Intanto, è da valutare anche il futuro di Skriniar, su di lui ci sono tanti club.