Calciomercato Inter, Rivaldo boccia Lautaro Martinez: “Barcellona, riprendi Neymar”

Calciomercato Inter, Rivaldo fa un assist ai nerazzurri: “Lautaro Martinez? Meglio Neymar per il Barcellona”

Calciomercato Inter – Lautaro Martinez: la bocciatura di Rivaldo | A sorpresa, sono arrivate le parole di una vecchia conoscenza del calcio italiano. Si tratta dell’ex stella del Milan, il brasiliano Rivaldo. L’ex anche del Barcellona è intervenuto ai microfoni di tycsports.com, suggerendo proprio al club spagnolo l’acquisto per il prossimo anno. No, non riguarda il ‘Toro’ argentino, Lautaro Martinez, ma al contrario, sembra sconsigliarlo. Il brasiliano sceglierebbe il suo connazionale, la stella del Paris Saint-Germian e numero dieci della Nazionale brasiliana, Neymar: “Lautaro non sarebbe la soluzione”, questo è quanto dichiarato da Rivaldo.

Ultime Inter, consigli per gli acquisti: Rivaldo sponsorizza Neymar per il Barcellona

Parole che sanno di bocciatura quelle dirette a Lautaro Martinez, da parte dell’ex rossonero e blaugrana, Rivaldo. Il calciatore argentino dell’Inter è finito nel mirino del Barcellona e, ben presto, partirà l’assalto proprio del club catalano per formare l’attacco assieme all’altro connazionale, Lionel Messi. Ma Rivaldo fa una precisazione in merito, sponsorizzando l’altro calciatore in auge, tra i nomi per il futuro del Barcellona: “Lautaro Martinez ha appena 22 anni, ha bisogno ancora di crescere e fare esperienza, nonostante sia un buon giocatore e che in futuro potrà diventare ancora più forte. Io dico che Neymar deve essere la priorità del Barcellona. Servirebbe lui, riacquistandolo si ricostruirebbe l’attacco forte che aveva in passato”.