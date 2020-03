Calciomercato Inter, Kumbulla lontanissimo: Chelsea pronto all’offerta

Calciomercato Inter: Kumbulla, concorrenza fortissima del Chelsea

Calcio Mercato Inter Kumbulla | La stagione sportiva è al momento in fase di completo stallo, ma il mercato intanto continua, e lo fa a grandi ritmi. Le principali big del nostro campionato si stanno muovendo parecchio in queste ultime settimane, ed in particolare l’Inter, che sta cercando di gestire al meglio sia i colpi in entrata che quelli in uscita. Se da una parte possiamo definire quasi come scontato l’addio di Godin, dall’altra parte è altrettanto ovvio che come rinforzo andrà preso qualcuno.

Non solo Vertonghen sul taccuino, ma anche e soprattutto Kumbulla, giovane difensore del Verona. L’albanese è stata una delle rivelazioni di questa annata, e le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione da parte di molte squadre. Tra queste anche il Chelsea, che ad oggi rappresenta la vera antagonista di mercato per il club nerazzurro. L’Interesse è concreto, e stando a quanto riportato da Sport Mediaset, sembra che i Blues siano pronti ad un’offerta di 23 milioni di euro per Kumbulla.

Inter-Kumbulla: assalto in estate

Il Chelsea insiste per Kumbulla, ma l’Inter non ha alcuna intenzione di mollare il difensore del Verona. In estate ci sarà l’assalto concreto di Ausilio e Marotta, proprio per battere sul tempo la squadra inglese in questa operazione. L’affare è possibile, ma sarà una guerra.