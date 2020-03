Calciomercato Brescia, sarà addio con Balotelli: Raiola lo porta in una big

Mino Raiola è al lavoro: l’avventura di Mario Balotelli a Brescia è finita ed il suo agente si è già messo al lavoro per trovargli una nuova sistemazione.

Calcio mercato Brescia, saluti con Supermario

Dopo aver scontato una vecchia squalifica, gli esordi di Supermario con la maglia delle Rondini erano stati esaltanti. Col passare dei giorni però, come spesso accaduto nella carriera della punta, il livello delle prestazioni è andato via via calando fino all’attuale, mortificante score: 5 gol in 19 presenze in campo ed un mare di polemiche fuori dal rettangolo verde. L’ultima quella legata alla sua diretta su instagram, quando ha attaccato la Juventus, guadagnandosi biasimo anche dallo stesso Brescia. Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, nelle ultime settimane il rapporto si sarebbe ancor più deteriorato, giungendo la consapevolezza, da entrambe le parti, dell’inevitabilità dei saluti.

Il contratto di Mario e l’interesse del Gala

L’impegno contrattuale del bomber, della durata teorica di 3 anni, con il Brescia si potrà interrompere senza ulteriori formalità in caso di retrocessione. Tuttavia, giunti a questo punto, c’è da pensare che in ogni caso si arriverà a salutarsi. Mino Raiola ha già avviato i contatti con il Galatasaray, alla ricerca di un attaccante per il dopo-Falcao. I turchi sono interessati, il costo del cartellino non è un problema e non è detto che Balotelli non possa liberarsi a zero.